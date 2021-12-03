На Закарпатті відкриють новий КПП на кордоні з Румунією

На кордоні України та Румунії у Закарпатській області створять новий пункт пропуску, який працюватиме цілодобово і зможе пропускати пішоходів та всі види автомобільного транспорту. Про це повідомив т.в.о. голови Закарпатської ОДА Петро Добромільський.

«Днями на Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району. Тут планують побудувати 4 смуги для вантажних автомобілів, 6 – для легкових, 2 – для автобусів та 2 смуги для пішоходів», - розповів очільник обласної адміністрації.

Проєкт є частиною програми розбудови прикордонної інфраструктури в рамках ініційованого президентом Володимиром Зеленським «Великого будівництва».

Новий КПП «Біла Церква - Сігету Мармацієй» допоможе розвантажити МАПП «Дякове», який досі є єдиним пунктом пропуску для вантажного транспорту без обмеження ваги з Румунією на території Закарпаття.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2020 році відремонтували 150 км доріг до прикордонних пунктів пропуску, ще 600 км планують завершити в 2021-2022 роках.