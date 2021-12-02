"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд пропонує збільшити видатки на виплату "1000 за вакцинацію" на 2 млрд гривень

Замість 6 млрд на це має піти 8 мільярдів. 

Уряд пропонує збільшити видатки на виплату "1000 за вакцинацію" на 2 млрд гривень
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів пропонує збільшити на 2 млрд видатки, призначені для виплати по 1000 гривень усім вакцинованим українцям. Від початку планувалося, що на це піде 6 млрд – 3 в цьому році і 3 в наступному. 

Кабмін вирішив збільшити суму в зв’язку з очікуванням великої кількості звернень. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду.

"На старті програми отримання коштів відбуватиметься через застосунок Дія. Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки Дії. Мета програми — підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", – нагадав премʼєр.

Нагадаємо, повністю щеплені українці зможуть витратити нараховану їм 1000 гривень лише протягом чотирьох місяців. У разі невикористання коштів вони повернуться назад державі.

Точний перелік послуг, за які можна буде розплатитися цими грошима, ще формується, але серед планів – авіа- та залізничні квитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів, квитки в кіно, театри, музеї, купівля книг.

Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "єПідтримка" має запрацювати з 19 грудня. Спочатку нею зможуть скористатися ті, хто має додаток "Дія", де зможе сформувати там віртуальну платіжну картку спеціально для нарахування коштів. Альтернативні шляхи нарахувань розробляються. 

З боку бізнесу взяти участь у програмі зможуть підприємці з відповідними КВЕДами. 

3 млрд на виплати в цьому році парламент має спрямувати вже сьогодні – відповідний законопроєкт є у порядку денному. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також