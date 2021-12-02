Уряд пропонує збільшити видатки на виплату "1000 за вакцинацію" на 2 млрд гривень

Кабінет міністрів пропонує збільшити на 2 млрд видатки, призначені для виплати по 1000 гривень усім вакцинованим українцям. Від початку планувалося, що на це піде 6 млрд – 3 в цьому році і 3 в наступному.

Кабмін вирішив збільшити суму в зв’язку з очікуванням великої кількості звернень. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду.

"На старті програми отримання коштів відбуватиметься через застосунок Дія. Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки Дії. Мета програми — підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", – нагадав премʼєр.

Нагадаємо, повністю щеплені українці зможуть витратити нараховану їм 1000 гривень лише протягом чотирьох місяців. У разі невикористання коштів вони повернуться назад державі.

Точний перелік послуг, за які можна буде розплатитися цими грошима, ще формується, але серед планів – авіа- та залізничні квитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзалів, квитки в кіно, театри, музеї, купівля книг.

Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "єПідтримка" має запрацювати з 19 грудня. Спочатку нею зможуть скористатися ті, хто має додаток "Дія", де зможе сформувати там віртуальну платіжну картку спеціально для нарахування коштів. Альтернативні шляхи нарахувань розробляються.

З боку бізнесу взяти участь у програмі зможуть підприємці з відповідними КВЕДами.

3 млрд на виплати в цьому році парламент має спрямувати вже сьогодні – відповідний законопроєкт є у порядку денному.