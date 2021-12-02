Бюджетний комітет не отримав розʼяснень щодо грошей на підвищення зарплати лікарям, – Крулько

"На охорону здоровʼя менше на 150 млрд, ніж мусить бути від того запиту, який робили в Міністерстві охорони здоровʼя".

Бюджетний комітет на отримав роз’яснень щодо коштів на виконання заяви президента України про мінімальну зарплату лікарям не нижче 20 000 гривень у наступному році.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Комітету з питань бюджету, народний депутат фракції "Батьківщина" Іван Крулько.

"На охорону здоровʼя менше на 150 млрд, ніж мусить бути від того запиту, який робили в Міністерстві охорони здоровʼя. Тобто немає достатньо коштів, щоб забезпечити по формулі лікування всіх громадян України, які потрапляють до лікарень", – заявив він.

На запитання кореспондентки LB.ua про те, чи вистачить закладених бюджет-2022 коштів на анонсовані зарплати медикам по 20 000 гривень, Крулько відповів:

"Мені також було дуже цікаво, за рахунок чого і яким чином українські медики зможуть отримати не менше 20 000?" – заявив він.

Крулько заявив, що подекуди зарплата медика залежить від того, скільки він надав послуг.

"Тому я не розумію, яким чином буде витримана норма, про що говорив президент, і мені було б цікаво отримати відповідь. І, на жаль, вчора на засіданні бюджетного комітету ми цю відповідь не отримали", – заявив він.

Нагадаємо, що деякі лікарня можуть підвищувати зарплати своїм працівникам самостійно – це рішення ухвалюють головні лікарі. Для цього не треба ні милості міністра, ні рішень уряду, ні спеціальних законів.

На зарплати медичних працівників впливають декілька факторів. Перший – недофінансування системи охорони здоровʼя. Від загальної кількості грошей залежить вартість конкретних медичних послуг, а від їхньої вартості не напряму, але залежить і розмір зарплат.

Друга причина менш очевидна, але не меш важлива – керівники закладів часто не бачать потреби підвищувати платню своїм співробітникам. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua "Гроші для медиків. Скільки отримують лікарі в Києві і від чого це залежить".

Про план підвищити лікарям зарплати до 20 000 гривень президент говорив іще в червні. У бюджеті на 2022 передбачені кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн, 13,5 тис. грн – для середніх медичних працівників.