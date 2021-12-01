Мінінфраструктури передало в концесію перший порт

Міністерство інфраструктури в середу, 1 грудня, передало в концесію цілісний майновий комплекс державного підприємства "Стивідорна компанія Ольвія" та майно ДП "Адміністрація морських портів" в порту "Ольвія".

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Починаючи з 2 грудня, концесіонером порту на наступні 35 років стане компанія QTerminals Olvia, що входить до Групи QTerminals.

Вона має інвестувати в розвиток порту 3,4 млрд гривень.

Угода передбачає збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на шість років та будівництво нового тунелю під залізницею в Корабельному районі Миколаєва.

Договор про передачу в концесію спеціалізованого морського порту "Ольвія", розташованого в Миколаєві, був укладений 20 серпня 2020 року.

Нагадаємо, що в 2020 році Україна провела конкурси на концесію двох чорноморських портів середнього розміру - "Херсон" та "Ольвія".

Тоді ж Міністерство інфраструктури розказало про намір продати три порти (Білгород-Дністровський, Скадовськ, Усть-Дунайськ) і здати в концесію ще шість (Чорноморськ, Бердянськ, Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Рені).

Концесія - форма державно-приватного партнерства, в рамках якого інвестор на платній основі отримує право на будівництво об'єкта або управління ним. Операційний ризик перекладається на інвестора, йому не гарантується окупність інвестицій або витрат. Дохід від користування йде інвестору.