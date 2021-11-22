Залежно від функціоналу підробки юний хакер продавав її за ціною від 250 до 650 гривень.

Кіберполіція викрила розповсюджувача фейкового застосунку, що повністю копіював дизайн додатку офіційного Єдиного порталу державних послуг "Дія". Ним виявився 15-річний мешканець Миколаєва.

Хлопець створював для охочих будь-який документ - від ID-паспорта до COVID-сертифіката. За попередніми даними до нього звернулись близько 30 клієнтів, що встигли придбати підроблену "Дію". Наразі їхні особи встановлюють правоохоронці, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ із представлених в «Дії», на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Фейковий додаток юнак продавав у месенджері за суму від 250 до 650 гривень. Різниця в сумі залежала від функціоналу та повноти дозволених змін у додатку. Рекламуючи свою розробку, він зазначав, що будь-хто може оформити собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19 та інший офіційний документ.

"Підліток працював лише за умови повної передплати на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів країни-агресора, з якого потім виводив кошти на картковий рахунок. Після оплати підліток надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також кіберполіцейські вживають заходи для блокування каналів розповсюдження фейкового додатку.

Раніше повідомляли, що мешканець Запоріжжя створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку "Дія". Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та картку його сестри. У рекламі він вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки. Також у фейковій "Дії" для Android можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Після того як кіберполіція викрила хакера-самоучку, йому запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві цифрової трансформації.

Згодом в Україні з'явилась ще одна фейкова "Дія", її створив 17-річний хлопець із Харкова. На його телеграм-бот і канал було підписано понад 20 тисяч осіб. Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової "Дії", за 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія.

Голова Нацполіції Ігор Клименко визнав, що "це чудова робота юного хакера", але наголосив на невідворотності покарання.