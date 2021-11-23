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У Києві 55 рятувальників чотири години гасили пожежу в офісній будівлі на Колекторній

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Над ранок вівторка, 23 листопада в Дарницькому районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Загорілася офісна будівля на вул. Колекторній, 3.

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Пресслужба ГУ ДСНСУ в Києві інформує, що повідомлення про пожежу надійшло о 4:41. На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

"По прибуттю на місце було встановлено, що горить мансардний поверх офісної будівлі. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі, а також пошуку найближчих джерел водопостачання", - сказано в повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

Фото: ГУ ДСНС у Києві

О 6:54 пожежу було локалізовано на площі 1400 кв.м, а о 7.35 - ліквідовано.

У ДСНС зазначають, що гасіння пожежі ускладнювалося тим, що перекриття будівлі дерев’‎яні, і це сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

На місці події було залучено 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих не має. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, вчора у висотці на проспекті Перемоги в Києві загорілися електрощитові з 5 по 15 поверхи. Людей - 31-го дорослого та одну дитину - довелося евакуювати. П'ятеро осіб застрягли в ліфті, їх вдалося звільнити.

Через кілька годин виникла пожежа в адміністративній будівлі Київського інституту автоматики. Рятувальники евакуювали 14 осіб. Жертв та постраждалих не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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