Фото: ДСНС

В одному з будинків київського ЖК "Нивки-Парк" на проспекті Перемоги в понеділок, 22 листопада, сталася серйозна пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Об 11 год. 03 хвилини у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67 а в шістнадцятиповерховому житловому будинку сталося загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи", - розказали рятувальники.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Людей довелося евакуювати. П'ятеро осіб застрягли в ліфті, їх вдалося звільнити.

До гасіння пожежі залучено 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Близько 12 години пожежу вдалося загасити.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

ЖК "Нивки-Парк", який розташований неподалік від станції метро "Нивки", складається з 11 будинків.