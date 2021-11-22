В одному з будинків київського ЖК "Нивки-Парк" на проспекті Перемоги в понеділок, 22 листопада, сталася серйозна пожежа. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Об 11 год. 03 хвилини у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67 а в шістнадцятиповерховому житловому будинку сталося загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи", - розказали рятувальники.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Людей довелося евакуювати. П'ятеро осіб застрягли в ліфті, їх вдалося звільнити.
До гасіння пожежі залучено 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.
Близько 12 години пожежу вдалося загасити.
ЖК "Нивки-Парк", який розташований неподалік від станції метро "Нивки", складається з 11 будинків.