Зеленський вручив державні нагороди десантно-штурмовим військовим

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим денсантно-штурмових військ з нагоди їхнього професійного свята.

Зеленський зауважив символізм того, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, повідомила пресслужба президента.

"Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут", – зазначив він.

Президент подякував захисникам і захисницям України за щоденну службу.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Згідно з указом президента, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та зразкове виконання військового обов’язку орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагородили:

Катеринчука Василя Юрійовича – старшого лейтенанта

Окуска Олександра Михайловича – майора

Сущенка Віталія Юрійовича – підполковника

Орденом "За мужність" II ступеня:

Мрачковського Уберта Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

Орденом "За мужність" III ступеня

Коваля Андрія Володимировича – старшого сержанта

Медаллю "За військову службу Україні"

Гатауліну Тетяну Володимирівну – сержанта

Медаллю "Захиснику Вітчизни"

Балінську Анну Олександрівну – старшого солдата

Орлову Світлану Вікторівну – старшого солдата

Стогнія Валентина Михайловича – полковника

Хомякова Максима Вікторовича – майстер-сержанта.

Нагадаємо, Уберт Мрачковський загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 18 листопада. Того дня ворог відкривав вогонь 17 разів.