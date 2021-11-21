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Зеленський вручив державні нагороди десантно-штурмовим військовим

Відзнаки отримали 10 захисників і захисниць України, зокрема одну – посмертно. 

Зеленський вручив державні нагороди десантно-штурмовим військовим
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим денсантно-штурмових військ з нагоди їхнього професійного свята.

Зеленський зауважив символізм того, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, повідомила пресслужба президента

"Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут", – зазначив він.

Президент подякував захисникам і захисницям України за щоденну службу.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Згідно з указом президента, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та зразкове виконання військового обов’язку орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагородили:

  • Катеринчука Василя Юрійовича – старшого лейтенанта
  • Окуска Олександра Михайловича – майора
  • Сущенка Віталія Юрійовича – підполковника

Орденом "За мужність" II ступеня:

Мрачковського Уберта Валерійовича (посмертно) – старшого солдата

Орденом "За мужність" III ступеня

Коваля Андрія Володимировича – старшого сержанта

Медаллю "За військову службу Україні"

Гатауліну Тетяну Володимирівну – сержанта

Медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • Балінську Анну Олександрівну – старшого солдата
  • Орлову Світлану Вікторівну – старшого солдата
  • Стогнія Валентина Михайловича – полковника
  • Хомякова Максима Вікторовича – майстер-сержанта.

Нагадаємо, Уберт Мрачковський загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 18 листопада. Того дня ворог відкривав вогонь 17 разів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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