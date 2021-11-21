Зеленський вручив державні нагороди десантно-штурмовим військовим

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим денсантно-штурмових військ з нагоди їхнього професійного свята.
Зеленський зауважив символізм того, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, повідомила пресслужба президента.
"Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут", – зазначив він.
Президент подякував захисникам і захисницям України за щоденну службу.
У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Згідно з указом президента, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та зразкове виконання військового обов’язку орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагородили:
- Катеринчука Василя Юрійовича – старшого лейтенанта
- Окуска Олександра Михайловича – майора
- Сущенка Віталія Юрійовича – підполковника
Орденом "За мужність" II ступеня:
Мрачковського Уберта Валерійовича (посмертно) – старшого солдата
Орденом "За мужність" III ступеня
Коваля Андрія Володимировича – старшого сержанта
Медаллю "За військову службу Україні"
Гатауліну Тетяну Володимирівну – сержанта
Медаллю "Захиснику Вітчизни"
- Балінську Анну Олександрівну – старшого солдата
- Орлову Світлану Вікторівну – старшого солдата
- Стогнія Валентина Михайловича – полковника
- Хомякова Максима Вікторовича – майстер-сержанта.
Нагадаємо, Уберт Мрачковський загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 18 листопада. Того дня ворог відкривав вогонь 17 разів.