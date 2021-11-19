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Президент, керівник ОП не бігатимуть ефірами за вказівкою олігарха, - радник Зеленського

"Ці часи вже закінчилися".

Президент, керівник ОП не бігатимуть ефірами за вказівкою олігарха, - радник Зеленського
Фото: Макс Требухов

В Офісі президента відреагували на запрошення глави держави Володимира Зеленського та очільника його офісу Андрія Єрмака на ефір “Свободи Савіка Шустера”. Радник голови держави Михайло Подоляк заявив, що топ-посадовці "за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть".

Відповідна заява оприлюднена на сайті глави держави.

"Зрозуміло, що реальна свобода слова – це не про маніпуляції, провокації чи демонстративну ангажованість. І це точно не про стару гру за олігархічними правилами. Коли своїм у студії – комфорт, а глядачам – відбірна фейкчатина. Було, до речі, цікаво побачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу «з метою об'єктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо»... Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне… Олігархічне телебачення – це ж лише про монопольне знущання зі слова. Тому ще раз – просто «ні»", - йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

Подоляк заявив, що запрошення представників влади на ефір ток-шоу сьогодні – "це фейк, хайп". 

"Не дуже віриться, що є бажання реальної свободи слова. Бо якби було, то ефір не модерувався б під чергову емоційну драму в олігархічних інтересах. Виклик на телевізійний килим до олігарха – це, звісно, дуже гучно. Але смішно. Президент, керівник Офісу Президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера” заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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