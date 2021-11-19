Радник Зеленського відреагував на оприлюднення звіту розвідки щодо "вагнерівців"

"Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звіт розвідки щодо "вагнерівців", оприлюднений журналісткою Яніною Соколовою. Документ підтверджує підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер". Звіт також підтверджує перенесення фінального етапу операції за рішенням вищого керівництва держави.

Про це Подоляк розповів "Українській правді".

"Зараз, нарешті, можна попередньо розставити всі крапки над "i" у великій та скандальній історії з вагнерівцями. Говоритиму жорстко. На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у державі, що воює, коли громадяни цієї держави "вивалюють" у публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників", - сказав Подоляк.

На його думку, це "дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави – коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року".

"Наш противник тепер знає всі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам і спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян",- додав Подоляк.

Раніше сьогодні Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер". Серед документів – доповідна записка начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року. Інший документ – затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню", підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року.

Документ підтверджує придбання квитків на літак "Turkish Airlines" сполученням Мінськ – Стамбул для 33 осіб на 25 липня та для 14 осіб на 27 липня 2020 року, а також придбання інших квитків після перенесення дати вильоту.

Попри те, що операція зірвалася і Білорусь зрештою передала "вагнерівців" Росії, у ГУР вирішили "вважати спеціальний захід "Авеню" проведеним", а витрати на нього у сумі 719 382 гривні і 34 копійки – "виправданими".

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для встановлення, чому "вагнерівці" не долетіли до України, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких є затримання "вагнерівців".

15 листопада Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила попередній звіт щодо спроби затримання найманців ПВК Вагнера влітку 2020 року. Народні депутати дійшли висновку, що спроба затримати бойовиків була, а витоку інформації - ні.

17 листопада було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що влада заперечувала проведення спецоперації через підписані секретні документи.

Його колега по фракції Максим Бужанський в парламенті заявив, що вважає опубліковане розслідування Beelingcat невдалою спробою шантажу української влади.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що розслідування Bellingcat про зрив спецоперації щодо "вагнерівців" перегукується зі звітом парламентської ТСК. На його погляд, група розслідувачів Bellingcat не підтвердила інформацію про "злив" спецоперації владою країни.

Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не міг зірвати спецоперацію, бо не має контролю над українською розвідкою. У розслідуванні йдеться, що керівники спецоперації перенесли її виконання після розмови з Єрмаком в Офісі президента.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було побоювання, що в разі її проведення 25 липня може зірватися перемирʼя на Сході України. Операцію перенесли на 30 липня, потім бойовиків затримали білоруські КДБівці, переконані, що найманців відправили для повалення влади Олександра Лукашенка.