У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
У Миколаєві застрелили бізнесмена
У Миколаєві застрелили бізнесмена
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
ГоловнаПолітика

Україна має покладатися на інституції для "регулювання олігархів", - тимчасова повірена у справах США

Інституції мають вимагати того, щоб усі бізнесмени дотримувалися однакових правил, щоб переконатися, що олігархи дотримуються цих правил.

Україна має покладатися на інституції для "регулювання олігархів", - тимчасова повірена у справах США
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Україні необхідно покладатися на інституції для регулювання олігархів, щоб усі бізнесмени дотримувалися однакових правил.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наша порада щодо регулювання олігархів полягає в тому, щоб використовувати інституції, які вимагають того, щоб усі бізнесмени дотримувалися однакових правил, щоб переконатися, що олігархи дотримуються цих правил. Наприклад, Антимонопольний комітет міг би бути сильним інструментом для того, щоб стримувати зловживання олігархів. Суди, якщо вони діють належним чином і справедливо, могли б бути методом переконатися, що олігархи притягуються до відповідальності, якщо вони не дотримуються законів", - сказала Квін.

Тому, додала Квін, посольство США в Україні намагається фокусуватися на посиленні інституцій, які використовуються в США для стримування своїх бізнесменів і щоб переконатися, що вони дотримуються законів.

"Ми сподіваємося, що ми можемо вивести українські інституції на такий рівень незалежності та мощі, щоб вогні потім могли природно стримувати будь-які ділові практики, які здійснюються не відповідно до українських законів", - пояснила дипломат.

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Його розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок.

Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  • бере участь у політичному житті;

  • має значний вплив на засоби масової інформації;

  • є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

  • підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів буде вести Рада національної безпеки і оборони.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також