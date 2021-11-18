Україна має покладатися на інституції для "регулювання олігархів", - тимчасова повірена у справах США

Інституції мають вимагати того, щоб усі бізнесмени дотримувалися однакових правил, щоб переконатися, що олігархи дотримуються цих правил.

Україні необхідно покладатися на інституції для регулювання олігархів, щоб усі бізнесмени дотримувалися однакових правил.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наша порада щодо регулювання олігархів полягає в тому, щоб використовувати інституції, які вимагають того, щоб усі бізнесмени дотримувалися однакових правил, щоб переконатися, що олігархи дотримуються цих правил. Наприклад, Антимонопольний комітет міг би бути сильним інструментом для того, щоб стримувати зловживання олігархів. Суди, якщо вони діють належним чином і справедливо, могли б бути методом переконатися, що олігархи притягуються до відповідальності, якщо вони не дотримуються законів", - сказала Квін.

Тому, додала Квін, посольство США в Україні намагається фокусуватися на посиленні інституцій, які використовуються в США для стримування своїх бізнесменів і щоб переконатися, що вони дотримуються законів.

"Ми сподіваємося, що ми можемо вивести українські інституції на такий рівень незалежності та мощі, щоб вогні потім могли природно стримувати будь-які ділові практики, які здійснюються не відповідно до українських законів", - пояснила дипломат.

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Його розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок.

Закон майже півтора місяці не підписувався спікером, оскільки прискорений розгляд призвів до великої кількості неточностей у тексті закону. Верховна Рада виправила їх тільки 3 листопада.

Закон встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Реєстр олігархів буде вести Рада національної безпеки і оборони.

Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.