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Верховна Рада зібралася на скликане Зеленським позачергове засідання

Розглядатимуть шість фінансових законопроєктів.

Верховна Рада зібралася на скликане Зеленським позачергове засідання
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада зібралася на ініційоване президентом України позачергове засідання, присвячене фінансовим законопроєктам.

У залі зареєструвалися 234 народні депутати.

У порядку денному – шість документів. У другому читанні слухатимуть законопроєкт 5314 "Про страхування", 5125 "Про кредитні спілки", 5542-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", 5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії". 

У першому – 5688 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво" і 5689 – аналогічний, але зі змінами до Митного кодексу. 

Нагадаємо, "податковий" законопроєкт 5600 парламент сьогодні зняв із розгляду. Коли саме його розглядатимуть – має вирішити погоджувальна рада наступного пленарного тижня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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