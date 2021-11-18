Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
ГоловнаПолітика

Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат"

"Хочеться якось саркастично пожартувати, але нічого гарного у цьому немає".

Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат"
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат".

Так він прокоментував під час брифінгу в четвер, 18 листопада, публікацію російською стороною конфіденційних листів від Німеччини та Франції.

"З приводу публікації дипломатичного листування, яке відбувається в нормандському форматі, хочеться якось саркастично пожартувати і потролити, але насправді нічого гарного у цьому немає. Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, і, безумовно, підриває залишки довіри до себе", - сказав Кулеба.

За його словами, глави МЗС України, Німеччини і Франції домовилися що "не подарують Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками".

"Будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу. Але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, в справедливих рішеннях і в безпеці", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна налаштована на мирне врегулювання і збереження нормандського формату.

Нагадаємо, що лідери "нормандської четвірки" не зустрічалися уже два роки. Останній саміт у нормандському форматі відбувся в Парижі у грудні 2019 року після ще більш тривалої, трирічної перерви.

У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

У 11 жовтні канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже більше місяця, а ця зустріч досі не відбулась.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також