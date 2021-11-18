"Хочеться якось саркастично пожартувати, але нічого гарного у цьому немає".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми діями добиває "нормандський формат".

Так він прокоментував під час брифінгу в четвер, 18 листопада, публікацію російською стороною конфіденційних листів від Німеччини та Франції.

"З приводу публікації дипломатичного листування, яке відбувається в нормандському форматі, хочеться якось саркастично пожартувати і потролити, але насправді нічого гарного у цьому немає. Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, і, безумовно, підриває залишки довіри до себе", - сказав Кулеба.

За його словами, глави МЗС України, Німеччини і Франції домовилися що "не подарують Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками".

"Будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу. Але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, в справедливих рішеннях і в безпеці", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна налаштована на мирне врегулювання і збереження нормандського формату.

Нагадаємо, що лідери "нормандської четвірки" не зустрічалися уже два роки. Останній саміт у нормандському форматі відбувся в Парижі у грудні 2019 року після ще більш тривалої, трирічної перерви.

У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

У 11 жовтні канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже більше місяця, а ця зустріч досі не відбулась.