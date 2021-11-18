Результат оновлення приймальних відділень за програмою "Велике будівництво" відчують 2 млн пацієнтів, – міністр

За підсумками виконання програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде оновлено 201 приймальне відділення лікарень. У планах на наступний рік – модернізація обласних лікарень, заявив під час MINTRANS Forum 2021 міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Біля 2 млн пацієнтів щороку зможуть відчути результат оновлення приймальних відділень. Саме такий потік пацієнтів у 201 приймальному відділенні, які увійшли до програми «Велике будівництво», - повідомив він.

Разом із реконструкцією для відділень закупають медичну техніку – 162 комп’ютерних томографів і 155 рентген-апаратів за рахунок державного бюджету. Ще 2 500 одиниць придбають коштом місцевих бюджетів.

Також за президентською програмою оновили парк екстреної медичної допомоги. Цьогоріч закуплено 622 авто та додатково виділено ще 150 млн на придбання автомобілів.

Відкривають і сільські амбулаторії – наразі у програмі 607 таких об’єктів у 24 регіонах.

«У планах на наступний рік - реконструкція та технічна модернізація 48 обласних закладів охорони здоров’я (одна обласна дитяча та одна обласна клінічна лікарня), а це 45 операційних блоків, 24 відділення екстреної медичної допомоги та 29 гелікоптерних майданчиків. Останні нам дозволять розширити результати пілоту з аеромедичної евакуації на територію всієї країни», - розповів Ляшко.

Він повідомив, що проєкт застосування гелікоптерів для екстреної евакуації пацієнтів вже діє у Львівській та Київській областях. Лише у жовтні виконали 35 вильотів, а упродовж року – 60 вильотів для порятунку життя людей.