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Закон про столицю – небезпечний прецедент для всієї країни, – Палатний

На думку голови виконкому "УДАРу", закон треба ухвалювати лише після висновків Венеційської комісії.

Закон про столицю – небезпечний прецедент для всієї країни, – Палатний

Закон про столицю, який Верховна Рада може проголосувати вже на цьому пленарному тижні, - це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні. Про це заявив керівник виконкому партії «УДАР Віталія Кличка» Артур Палатний, передає сайт партії.

«Слугам» дали відмашку вже на цьому сесійному тижні проголосувати за закон про столицю 2143-3. Киян позбавляють можливості керувати столицею: замість всенародно обраного мера влада хоче поставити «100% свою людину». Але йдеться про більше, ніж про Київ. Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні. Промовчати сьогодні та дозволити владі підім’яти під себе столицю – завтра той самий сценарій буде реалізовано по всій країні», - заявив Палатний.

За його словами, влада вирішила діяти, нехтуючи "здоровим глуздом та несприйняттям своїх дій українцями".

«Слуги» нехтують думкою депутатів, а тому планують ухвалити законопроєкт про столицю за спецпроцедурою, коли народних депутатів позбавляють права вносити правки. «Слуги» нехтують думкою європейської спільноти, а тому не чекають висновків Венеційської комісії. Вони розуміють, що висновок буде далеким від «позитивного». «Слуги» нехтують волею киян, а тому намагаються усунути від управління столицею обраного киянами мера та відсувають вибори до районних рад у Києві на 2025 рік», - зазначив керівник виконкому «УДАРу».

Він закликав усіх не дозволити владі підім'яти під себе місцеве самоврядування.

«Ми маємо не дозволити владі ухвалити антиконституційний закон про столицю. Закон має ухвалюватися лише на підставі висновків Венеційської комісії із залученням українських і міжнародних експертів та громадськості», - наголосив Артур Палатний.

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