Однак нардепи можуть голосувати за його розгляд за спецпроцедурою.

Законопроєкт про столицю, який розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА, завтра не будуть розглядати по суті.

Про це в кулуарах парламенту журналістам повідомив Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування профільного комітету Віталій Безгін.

"Завтра ми маємо на меті проголосувати скорочену процедуру. Це ніяке не голосування в цілому. Голосування в цілому, як ми анонсували, буде відбуватися на останньому тижні листопада", – зазначив він.

Безгін додав, що можуть не встигнути проголосувати і скорочену процедуру – це залежатиме від проходження інших законопроєктів.

Щодо обіцянок розглядати за спецпроцедурою тільки один, антиолігархічний закон, Безгін сказав, що про це говорив тільки Дмитро Разумков.

"Норма регламенту це передбачає. Порушення регламенту нема? Нема. 155 підписів зібрали, маємо право застосовувати", – зазначив Безгін.

Загалом до дкументу подали 914 поправок, із них близько половини врахували. Спецпроцедура передбачає розгляд тільки пріорітетних правок.

Нагадаємо, член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Водночас міська влада говорить, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом".

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Багато років мер очолював Київську міську державну адміністрацію.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.