Pfizer дозволила випуск генериків її перорального лікарського засобу від COVID-19

Американська компанія Pfizer вирішила підписала ліцензійну угоду про розповсюдження патенту на виробництво її таблеток від коронавірусу з Патентним пулом лікарських засобів (MPP), що підтримується ООН.

Про це повідомляється на сайті Pfizer.

За умовами угоди, кваліфіковані виробники генериків (авторизованих копій оригінальних препаратів) зможуть постачати експериментальний лікарський засіб PF-07321332 (також відомий як Paxlovid) у 95 країн світу з низьким та нижче середнього доходом, де проживають 53% населення. До них відноситься і Україна.

"Ми віримо, що пероральні антивірусні засоби зможуть відігравати життєво важливу роль у зменшенні тяжкості інфекції COVID-19 та скорочення навантаження на медичну систему для порятунку життів. І ми повинні працювати над тим, щоб усі люди, незалежно від місця чи умов проживання, мали доступ до наукового прогресу", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що таблетки Pfizer від COVID-19, за даними компанії, на 89% знижують ризик госпіталізації чи смерті. Вони застосовуються в комбінації з низькою дозою ритонавіру - препарату, який широко використовується в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.

Про завершення другого етапу клінічних випробувань Pazlovid у США Pfizer повідомила на початку листопада. Курс лікування новим препаратом складатиметься з трьох таблеток, які приймаються двічі на день.