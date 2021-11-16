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До України приїхав міністр оборони Британії

Візит відбувається на фоні значного зосередження військ РФ неподалік від України.

До України приїхав міністр оборони Британії
Фото: mil.gov.ua

Державний секретар з питань оборони Великобританії Бен Воллес приїхав до України з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Воллес разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим поклали квіти до стелі з Дзвоном пам'яті.

У твіттері британського міністерства повідомляється, що Воллес приїхав, щоб засвідчити незмінну підтримку Великою Британією суверенітету та територіальної цілісності України.

Візит Воллеса відбувається на тлі повідомлень про значне зосередження російських військ неподалік від кордонів України.

Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер нещодавно заявив, що Великобританія має бути готовою до війни з Росією, хоч він і не вірить, що Володимир Путін дійсно хоче "гарячої війни" з Заходом.

За даними британських ЗМІ, Великобританія готова відправити в Україну 600 десантників у випадку вторгнення Росії.

13 листопада президент Росії Володимир Путін попередив Сполучені Штати та їхніх партнерів, що діяльність США і НАТО в Чорному морі становить "серйозний виклик" для Росії. Американські та європейські чиновники неодноразово попереджали про загрозу російського військового нападу через концентрацію російських військ біля кордону з Україною.

Місяць тому до Києва приїжджав міністр оборони США Ллойд Остін.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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