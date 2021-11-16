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СБУ прийшла до львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

Він був організатором акції протесту в Києві 3 листопада.

СБУ прийшла до львівського антивакцинатора Остапа Стахіва
Фото: YouTube

У вівторок, 16 листопада, працівники Служби безпеки України прийшли з обшуком до відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.

На трансляціях в YouTube, які запустили його прихильники, видно працівників СБУ в касках, поліцейських, а також медиків і численних людей в цивільному одязі.

Слідчі дії відбуваються у львівській квартирі Стахіва.

Нагадаємо, що минулого тижня група депутатів Верховної Ради на чолі з Романом Лозинським спрямували до СБУ та МВС звернення з вимогою розпочати кримінальну справу проти Стахіва.

Вони попросили розпочати досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 (диверсія) і 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам) Кримінального кодексу та перевірити наявність російського впливу на рух антивакцинаторів, пов'язаний зі Стахівим.

До СБУ також звертався депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис, який вважає, що Стахів може працювати на Росію.

3 листопада антивакцинатори влаштували великий мітинг в центрі Києва, протестуючи проти "примусової" вакцинації від COVID-19. 35-річний Остап Стахів був організатором цієї акції протесту.

На наступний тиждень він разом зі своїми прихильниками планують новий мітинг.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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