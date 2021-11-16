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Вітренко оцінив потенційні втрати України від "Північного потоку - 2" у $2 млрд на рік

Глава "Нафтогазу" сподівається, що газопровід не пройде сертифікацію.

Вітренко оцінив потенційні втрати України від "Північного потоку - 2" у $2 млрд на рік
Фото: oligarh.media

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що потенційні втрати України від газопроводу "Північний потік - 2" становитимуть 2 млрд доларів на рік.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

"Ми вважаємо, що його не слід сертифікувати, поки він не відповідатиме європейському законодавству", - заявив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" додав, що Україна втрачатиме близько 2 млрд доларів на рік (що еквівалентно приблизно 1,5% ВВП), якщо "Північний потік - 2" все-таки буде запущено.

"Ми також очікуємо, що Конгрес США введе санкції проти оператора газопроводу, тому що по той бік океану, принаймні, більш-менш розуміють, що Росія використовує газ як зброю і грає не за правилами, і що «Північний потік-2» фактично ставить під загрозу не лише весь континент, але й глобальну безпеку", – сказав Вітренко. 

Нагадаємо, що німецьке федеральне мережеве агентство BNetzA почало сертифікацію "Північного потоку - 2" у вересні 2021 року. В листопаді 2020 року до участі в процедурі було допущено українські компанії "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України", які виступають проти сертифікації.

Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Сертифікація - останній крок, що відділяє Росію від запуску газопроводу.

Проект "Північний потік - 2" складається із двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після запуску "Північного потоку" Росія матиме всю необхідну інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Ще до запуску "Північного потоку - 2" Росія перестала транспортувати газ Україною до Угорщини. З жовтня 2021 року набув чинності новий 15-річний контракт між Угорщиною та "Газпромом", за яким газ іде в обхід України "Турецьким потоком".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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