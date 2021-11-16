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Артем Дмитрук заявив, що ініціювання виключення з фракції "Слуга народу" не було для нього несподіванкою

Він вважає, що необхідну кількість підписів за його виключення зможуть назбирати вже сьогодні. 

Народний депутат Артем Дмитрук вважає, що фракція "Слуга народу" вже сьогодні зможе назбирати необхідну кількість підписів для виключення його зі складу. Учора це питання було порушено на засіданні фракції "Слуга народу"

Процес ініціювання виключення не став для нього несподіванкою, повідомив Дмитрук у коментарі журналістам у кулуарах парламенту. Він пояснив, що вчора під час зʼїзду партії і засідання фракції перебував із робочим візитом у Вірменії.

"Запрошення на фракцію я не отримував, на зʼїзд фракції і партії, хоча оскільки моє питання, виключення мене з партії (насправді фракції. – Ред.) і правоохоронного комітету був у порядку денному, мене мали б запросити, але я запрошення не отримав, я був у робочому візиті. Керівництво партії знало, що я буду в робочому візиті, і швидше за все, у цей день і зробили ініціативу щодо мого виключення з фракції і комітету", – заявив він.

Дмитрук долав, що в нього "є велика кількість внутрішніх конфліктів у партії і по голосуванням, і по місцевим питанням в Одесі". 

Він вважає, що процес його виключення ініціювався після голосування за законопроєкт про олігархів, який він не підтримував, і після голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Дмитрук додав, що керівництво партії "Слуга народу" каже йому, що його документи на вступ до партії десь загубились.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" також ініціювала виключення зі складу парламентських комітетів народних депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука. Буймістер була виключена зі складу фракції "Слуга народу" 19 жовтня. Питання її виходу з фракції постало після того, як вона відмовилась підтримувати президентський законопроєкт про олігархів.

Рішення ініціювати виключення з фракції Дмитрука було ухвалено вчора. Депутат нещодавно дав інтервʼю підсанкційному блогеру Анатолію Шарію, де розкритикував "Слугу народу".

І Буймістер, і Дмитрук записалися до міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", створеного Дмитром Разумковим. 

Дмитрук, крім повідомлень про розбіжності в поглядах із своєю фракцією, відомий деякими скандальними заявами, а також бійкою із народним депутатом від "Батьківщини" Сергієм Власенком. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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