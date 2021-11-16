Зеленський скликав Раду на четвер для розгляду фінансових питань

Президент Володимир Зеленський ініціював позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Воно відбудеться у четвер, 18 листопада.

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук оприлюднила порядок денний цього засідання.

На позачерговому засіданні 18 листопада народні депутати розглянуть законопроєкти:

№5315 - про страхування;

№5125 - про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;

№5542-1 - щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн із 1 січня 2023 року;

№5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;

№5688 та 5689, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.

Про те, що парламент може провести позачергове засідання 18 листопада, вчора повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Однак які саме питання готуються до розгляду, він не уточнив.

Учора очільник фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram написав, що в Раді розглядали можливість проведення не одного, а кількох позачергових – у вівторок, четвер і пʼятницю.

Наступний пленарний тиждень розпочнеться 29 листопада. На ньому планують розглядати бюджетні питання.