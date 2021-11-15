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Корнієнко: "У партії далі будуть серйозні виклики. Але й будуть корисні зміни"

Колишній очільник партії пояснив, чому запропонував кандидатуру Шуляк на посаду голови "СН".

Корнієнко: "У партії далі будуть серйозні виклики. Але й будуть корисні зміни"
Фото: korniyenko.in.ua

Перший віцеспікер Верховної Ради України та колишній очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко переконаний, що у політсили далі будуть серйозні виклики. Але з новою очільницею партії Оленою Шуляк будуть корисні зміни, які дозволять рухати партію вперед.

Про це Корнієнко заявив на брифінгу 15 листопада, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Дійсно, в результаті обговорень кількох кандидатів, я зупинився на цій кандидатурі (Олени Шуляк, - ред.). Звичайно, проговоривши це з нашим політичним лідером партії - Володимиром Зеленським. Чому саме такий був вибір? Пані Олена Шуляк? Вона є нашим дуже відданим та щирим партійцем. Разом з тим, вона є справжнім бійцем… Вона бореться", - заявив він.

Корнієнко наголосив, що нова очільниця партії вже довела свою професійність.

"Є приклади конкретних реформ. Це будівельна сфера, де реформа точно не проста. Одна з таких, на яку люди давно чекали. Була робота заступницею голови партії. Той управлінський та керівний досвід у бізнесі та минулому політичному житії, як ми кажемо.., власне це весь багаж, напрацьований за два роки в партії", - пояснив політик.

Також Корнієнко повідомив, що Шуляк вже обізнана щодо процесів у партії.

"Відповідно ми створили транзитний період. Коли ми проговорили усі моменти. Далі він буде тривати. Наскільки це буде мені дозволяти час. Я завжди готовий здійснювати процес передачі даних та інформації. Впевнені, що у партії далі будуть серйозні виклики. Але й будуть корисні зміни.., які дозволять рухати нашу партію вперед. Враховуючи, що половина парламентського терміну, екватор вже проходимо", - додав Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, на сьогоднішньому з’їзді Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії. Політик, якого нещодавно обрали на посаду першого віцеспікера парламенту, має намір зосередитися на роботі в Раді. Корнієнко очолював партію з 2019 року.

Наступницею Корнієнка стала народна депутатка Олена Шуляк. Після обрання на посаду вона заявила, що головним завданням політсили вважає підготовку до наступних виборів.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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