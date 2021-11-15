Корнієнко: "У партії далі будуть серйозні виклики. Але й будуть корисні зміни"

Перший віцеспікер Верховної Ради України та колишній очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко переконаний, що у політсили далі будуть серйозні виклики. Але з новою очільницею партії Оленою Шуляк будуть корисні зміни, які дозволять рухати партію вперед.

Про це Корнієнко заявив на брифінгу 15 листопада, повідомляє кореспондентка LB.ua.

"Дійсно, в результаті обговорень кількох кандидатів, я зупинився на цій кандидатурі (Олени Шуляк, - ред.). Звичайно, проговоривши це з нашим політичним лідером партії - Володимиром Зеленським. Чому саме такий був вибір? Пані Олена Шуляк? Вона є нашим дуже відданим та щирим партійцем. Разом з тим, вона є справжнім бійцем… Вона бореться", - заявив він.

Корнієнко наголосив, що нова очільниця партії вже довела свою професійність.

"Є приклади конкретних реформ. Це будівельна сфера, де реформа точно не проста. Одна з таких, на яку люди давно чекали. Була робота заступницею голови партії. Той управлінський та керівний досвід у бізнесі та минулому політичному житії, як ми кажемо.., власне це весь багаж, напрацьований за два роки в партії", - пояснив політик.

Також Корнієнко повідомив, що Шуляк вже обізнана щодо процесів у партії.

"Відповідно ми створили транзитний період. Коли ми проговорили усі моменти. Далі він буде тривати. Наскільки це буде мені дозволяти час. Я завжди готовий здійснювати процес передачі даних та інформації. Впевнені, що у партії далі будуть серйозні виклики. Але й будуть корисні зміни.., які дозволять рухати нашу партію вперед. Враховуючи, що половина парламентського терміну, екватор вже проходимо", - додав Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, на сьогоднішньому з’їзді Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії. Політик, якого нещодавно обрали на посаду першого віцеспікера парламенту, має намір зосередитися на роботі в Раді. Корнієнко очолював партію з 2019 року.

Наступницею Корнієнка стала народна депутатка Олена Шуляк. Після обрання на посаду вона заявила, що головним завданням політсили вважає підготовку до наступних виборів.