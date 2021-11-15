ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії

На думку депутатів, тодішня влада не подбала про належну організацію оборони.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни в умовах збройної агресії.

Про це повідомила голова ТСК, депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Укрінформ.

ТСК встановила, що Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш важкі політичні наслідки для країни.

"Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і в значній мірі визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України. А також прийняття 16 вересня того ж року не менш спірного Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", - зазначила депутатка.

Безугла перерахувала чинники, які, на думку ТСК, значною мірою зумовили події під Іловайськом, зокрема: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями; помилкові кадрові рішення і дії політично-військового керівництва; невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВР з цього питання.

Безугла запевнила, що ТСК продовжить роботу з цього питання, після чого будуть оприлюднені всі висновки та пропозиції щодо напрацювання нормативних актів.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українських військових, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, 24 зникли безвісти.

Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином і порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".

У серпні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла розсекретити матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій у районі Іловайська влітку 2014 року. За словами генпрокурорки, обсяг провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 - із грифом обмеженого доступу.