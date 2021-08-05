Матеріали справи Іловайської трагедії розсекретять, - Венедіктова

Матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій у районі Іловайська влітку 2014 року будуть розсекречені.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що розслідування триває у двох напрямах: організація вторгнення з боку РФ і віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з-поміж керівництва антитерористичною операцією.

Під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.

"Нами прийнято рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Також наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу Генерального прокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений «Іловайським подіям», де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство має знати правду", - зазначила Венедіктова.

На сьогодні у провадженні повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генерального штабу ЗС РФ та колишньому начальнику Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони РФ.

Крім того, цього тижня до кримінальної відповідальності притягнуто ще двох російських генералів, яким повідомлено про підозру.

Начальник "Департаменту війни" Офісу Генпрокурора Юрій Рудь повідомив, що наразі у провадженні проведено дві комісійні військові судові експертизи, до виконання яких залучено більш ніж 20 провідних військових фахівців та експертів, а також понад 500 судово-медичних експертиз.

Матеріали щодо вчинення воєнних злочинів передано також до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українських військових, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, 24 зникли безвісти.

Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином і порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".