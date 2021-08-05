У місті Олевськ Житомирської області 41-річний чоловік украв мотоцикл і, щоб приховати свою причетність до угону, закопав його на власному подвір'ї. Однак, поліція все одно виявила крадія.

Про це розповіли в пресслужбі Нацполіції.

3 серпня до правоохоронців звернувся місцевий житель із повідомленням про викрадення його мотоцикла "Lonkin 250". Чоловік розповів, що транспортний засіб знаходився на подвір’ї його будинку, звідки вночі зник.

Поліцейські запідозрили в угоні місцевого жителя, який раніше вже був засуджений за майнові злочини. Під час огляду за місцем його проживання правоохоронці й виявили викрадене. Щоправда, щоб вилучити мотоцикл, транспортний засіб довелося спочатку відкопати.

"Чесно кажучи, ми вперше стикнулися з таким дивним та трудомістким способом приховування викраденого. Попередньо, яму глибиною близько 2 м чоловік викопав тієї ж ночі. А от чому прийняв таке рішення, зрозумілої відповіді отримати не вдалось", - прокоментував начальник відділення поліції №2 Ігор Григоришин.

Фото: zt.npu.gov.ua

Наразітриває встановлення всіх обставин події, попередня правова кваліфікація якої – ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Законодавством такі протиправні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Фото: zt.npu.gov.ua

Поліцейські закликають власників двоколісних транспортних засобів відповідально ставитися до збереження майна. Для цього варто подбати і про його реєстрацію, і про надійну стоянку або спеціальне приміщення та використовувати протиугонні засоби.

Нагадаємо, у січні мешканець Черкас викрав автомобіль, а згодом намагався його спалити, щоб приховати докази.