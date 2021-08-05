Працівник загинув під час будівельних робіт на підприємстві в Миколаєві

Поліцейські встановлюють обставини загибелі робітника підприємства в Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На місці події правоохоронці встановили, що під час проведення будівельних робіт на 58-річного чоловіка зі стелажа впала металева балка. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше в Одесі на будівельному майданчику на пляжі Ланжерон у результаті падіння крана загинув робітник.