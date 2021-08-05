Помер Євген Марчук

Помер український державний діяч, генерал армії України Євген Марчук.

Про це повідомила його дружина Лариса Івшина.

"Чорний день....помер ЄК ...зупинилося серце", - написала вона у фейсбук.

"Відійшов у кращий світ Євген Кирилович Марчук. Несподівано і так боляче. Людина-велетень, громадянин, патріот, інтелігент!" – повідомив екснардеп Володимир Стретович.

У пресслужбі СБУ озвучили причину смерті Марчука.

"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність.Роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити. З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях", – зазначили в повідомленні.

Євген Марчук народився в 1941 році. Працював у КДБ УРСР. Після проголошення Незалежності України став першим очільником Служби безпеки України.

У липні 1994 року призначений віцепрем'єр-міністром України, в жовтні того ж року - першим віцепрем'єром. З березня 1995 го - в.о. прем'єр-міністра України, перший віцепрем'єр. З червня 1995 по травень 1996 рр. - прем'єр-міністр України.

Брав участь у президентських виборах 1999 року, отримавши в першому турі 8,13% голосів виборців. У фінальній частині президентської кампанії, в листопаді 1999-го, Указом Президента Леоніда Кучми Марчук був призначений Секретарем Ради нацбезпеки і оборони України.

З червня 2003 по вересень 2004 року займав пост Міністра оборони України, на якому після ініційованої Кучмою відставки його змінив генерал Олександр Кузьмук.

Двічі обирався народним депутатом України - в 1995 і 1998 рр. У Верховній Раді II скликання керував фракцією "Соціально-ринковий вибір". У III скликання очолював фракцію СДПУ(о), потім входив до групи "Незалежні". Був членом Комітету ВР з питань оборони і державної безпеки, головою Комітету з питань соціальної політики та праці.

У грудні 2004-го, після відставки з посади глави оборонного відомства, Марчук очолив "Партію Свободи". Партія брала участь у парламентських виборах 2006 року.

19 травня 2008-го указом глави держави Віктора Ющенка призначений позаштатним радником Президента України. Звільнений указом його наступника Віктора Януковича в березні 2010 року.

У грудні 2014 року ексглава СБУ, ексміністр оборони Євген Марчук став координатором співробітництва України з НАТО та ЄС в сфері безпеки.

У травні 2015 року Марчук очолив підгрупу з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.