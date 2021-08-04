Національна поліція України отримала 300 нових Renault Duster.

Про це повідомила пресслужба Renault.

Фото: renault.com

"Компанія Renault в Україні забезпечила поставку 300 кросоверів спеціалізованого призначення Renault Duster (версія 4х2 1.6, МТ) для різноманітних потреб Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Тендер на закупівлю автомобілів марки Renault Duster 4х2 із бензиновим двигуном 1,6 л класу Євро 6, механічною коробкою передач і кондиціонером відбувся навесні цього року.

Його переможцем стало ТОВ "Спец-Ком-Сервіс". Вартість угоди становила 168 млн гривень, тобто один автомобіль зі спеціальним обладнанням обійшовся у 560 тисяч гривень.

Фото: renault.com

Нагадаємо, що у квітні 2021 року поліція підписала окремий контракт на придбання ще 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster.

В січні 2021 року автопарк Національної поліції поповнився 310 седанами Peugeot 301.

У 2019 році Кабінет міністрів затвердив програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Національної поліції автомобілями спеціалізованого призначення. Вона передбачає закупівлю щонайменше 822 автомобілів упродовж 2020-2023 років.