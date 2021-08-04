Зеленський змінив керівника Чернігівської області

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської ОДА Анну Коваленко та призначив на її посаду В'ячеслава Чауса, який до цього був заступником генерального директора "Укргазвидобування".

Про це повідомляється в указах №342 та №343.

Коваленко - дружина Руслана Хомчака, якого 27 липня звільнили з посади головнокомандувача Збройних сил. Вона очолювала Чернігівську область з жовтня 2020 року.

Перед тим була депутаткою Верховної Ради від "Слуги народу" та заступницею голови Офісу президента.

Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".

Президент особисто вручив йому службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді, повідомляється на сайті Офісу президента.