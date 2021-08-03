Якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді буде реакція Зеленського, - ОП

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

По це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Він зазначив, що в Офісі президента уважно стежать за висновками поліції.

"Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно, тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі, і нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа і осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці", - сказав Нікіфоров.

Прессекретар додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді на це буде реакція президента.

Нагадаємо, вранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

В організації переконані, що смерть Шишова - "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста - вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.

Шишов - один із засновників Білоруського дому в Україні. Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі в протестах у серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.