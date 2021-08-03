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В Одесі чоловіка застрелили у дворі багатоповерхівки

Потерпілого госпіталізували, але він помер у лікарні. 

Фото: Поліція Одеської області
В Одесі у дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського невідомий вистрілив у чоловіка і втік на авто Mercedes срібного кольору. Потерпілий був госпіталізований, але помер у лікарні, повідомили в пресслужбі поліції області.

Його особа встановлена, але не розкривається.

"Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію. Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в місті введена спеціальна поліцейська операція "Сирена", – зазначили правоохоронці.

Усіх, кому що-небудь відомо про обставини злочину або особу, яка його вчинила, просять повідомити до найближчого відділу поліції або на спецлінію «102». 

Нагадаємо, що в Києві 17 липня на вулиці Уманській сталася стрілянина. Унаслідок інциденту чоловік отримав вогнепальне поранення ноги.

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