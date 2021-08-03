З 5 серпня тим, хто в'їжджає в Україну без свідоцтва про вакцинацію, доведеться йти на самоізоляцію

З 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, змінюються пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зокрема, іноземцям та особами без громадянства, крім певних категорій, як і раніше, під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, а також негативний результат ПЛР чи експрестестування на COVID-19, які здійснено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

У той самий час рішенням уряду визначено, що особи, які перетинають державний кордон на в’їзд, підлягають самоізоляції. Це стосується і громадян України, і іноземців.

Серед винятків під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають такі категорії: особи, які не досягли 18 років; громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року; члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій; працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, військовослужбовці тощо.

Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без встановленого та активованого мобільного додатку "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення додатку або відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині держкордону.

Також самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, можна ознайомитися на сайті ДПСУ.

"Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрестесту, який проведено після перетину державного кордону. Ця норма не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів", - зазначили прикордонники.

Для осіб, які прибули з ТОТ у Донецькій і Луганській областях, АР Крим та з м. Севастополя, самоізоляція, обсервація не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрестесту, який проведено після перетину контрольних пунктів в’їзду на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя та виїзду з них.

Строк самоізоляції становить 10 днів. Для громадян, які здійснили прибули з Росії, Індії та перебували на їхній території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів, строк самоізоляції становить 14 днів.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею затримали п'ятьох українців з фальшивими сертифікатами про щеплення проти ковіду.

На початку липня у додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати для вакцинованих. Також Мінцифри планує запустити сертифікати ПЛР-тестування і для тих, хто перехворів.