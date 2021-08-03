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У Первомайську під час бурі зірвало дах суду

Кабінети на верхньому поверсі затопило, папери розлетілися вулицями міста.

Фото: pm.mk.court.gov.ua

У місті Первомайську Миколаївської області під час бурі в понеділок, 2 серпня, зірвало дах місцевого суду. У зв'язку з цим установа перейшла на особливий режим роботи.

На сайті Первомайського міськрайонного суду повідомляється, що внаслідок негоди було зруйновано близько половини покрівлі даху, затопило частину кабінетів другого поверху, вийшли з ладу комп'ютери.

У зв'язку з цим суд тимчасово, до кінця тижня припиняє прийом громадян. До відновлення роботи автоматизованої системи документообігу суду не будуть прийматися документи та матеріали, відвідувачів просять відправляти їх поштою.

Учасникам засідань будуть рекомендувати не приходити в суд, якщо тільки слухання не передбачають обов'язкової присутності.

Нагадаємо, що під час бурі у Львові 1 серпня загинули хлопець і дівчина, які прийшли на побачення в один з місцевих парків.

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