Жертв та постраждалих серед жителів будинку немає.

Близько 22:00 2 серпня у багатоповерховому будинку на вулиці Сержанта Медвєдєва Дніпровського району Запоріжжя спалахнула пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах та перекриття чотириповерхового житлового будинку на загальній площі 450 кв.м, інформує пресцентр ГУ ДСНС у Запорізькій області.

До приїзду підрозділів ДСНС жителі самостійно покинули свої оселі.

За даними рятувальників, складність гасіння полягала в тому, що вогонь швидко поширювався, тому що дах перебував у стадії ремонту і напередодні там заготовили у великій кількості будівельні матеріали, в тому числі й легкозаймисті.

"Гасіння пожежі відбувалося у двох напрямках: перший - ліквідація загоряння на даху, де було залучено 7 пожежних стволів, з них 2 лафетні; другий - захист квартир на четвертому поверсі, де було залучено 4 пожежні стволи. Завдяки правильно обраному вирішальному напрямку вдалося не допустити поширення полум’я на житлові приміщення і максимально мінімізувати наслідки пожежі. Жодна квартира не постраждала від вогню", - сказано в повідомленні.

Від ГУ ДСНС залучили 60 чоловік особового складу та 15 одиниць основної і спеціальної техніки.

О 23:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загорянню.

Жертв та постраждалих серед жителів будинку немає.

У супроводі співробітників ДСНС та поліції жителям дали доступ до помешкань, де вони змогли зібрати необхідні речі у своїх оселях. Мешканців тимчасово розмістили у гуртожитку педагогічного коледжу.

Наразі правоохоронці охороняють місце пожежі.

Попередньо встановлено, що вдень 2 серпня підприємство-підрядник проводило ремонтні роботи даху цього будинку, повідомляють в обласній поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Причини займання встановлюються.

Як повідомляли, ввечері 30 липня в Івано-Франківську сталася пожежа у гуртожитку медуніверситету. Рятувальники евакуювали 88 студентів.