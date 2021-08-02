СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива

Ллідер групи спільно з її учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту, що мало спричинити загострення політичної ситуації.

СБУ провела спецоперацію в Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську, де заблокувала діяльність угрупування, причетного до вичнення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті. На сайті спецслужби зазначено, що це "громадське об'єднання" розхитувало суспільно-політичну ситуацію в східному регіоні.

"Зловмисники діяли під прикриттям громадського об’єднання, яке підконтрольне одному з народних депутатів України", – зазначили в Службі безпеки.

Фото: СБУ Обшуки

За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, мова йде про нардепа ОПЗЖ Іллю Киву, який керує організацією "Патріоти за життя".

Досудове розслідування з'ясувало, що угрупування спеціалізувалася на провокаціях для розхитування ситуації в державі.

"Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку", – додали в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання та офісами зловмисників виявили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у березні СБУ прийшла з обшуком в офіси "Українського вибору" нардепа Віктора Медведчука в справі про сприяння окупації Криму. Учасники ГО "Всеукраїнський громадський рух «Український вибір»" під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади.