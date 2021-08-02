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​СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених на ремонт лікарні для учасників АТО

За попередніми оцінками, загальна сума збитків - понад 3,3 мільйона гривень.

Служба безпеки України у Тернопільській області викрила схему привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу та будівництва приймального відділення для учасників АТО/ООС.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що вартість робіт завищили на 15,5%. За попередніми оцінками, загальна сума збитків, завданих державному та місцевому бюджетам, становить понад 3,3 мільйона гривень.

Фото: ssu.gov.ua

За даними слідства, у 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласного наркологічного диспансеру та добудови приймального відділення. За рахунок цього передбачалося покращити якість надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО/ООС. Договірна вартість робіт становила майже 21 мільйон гривень.

Під час виконання замовлення посадовці компанії, яка виграла тендер, фальшували акти виконаних робіт. Ділки вносили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, що призвело до "заморожування" будівництва у 2019 році.

"Внаслідок оборудки шоста частина коштів осіла в кишенях зловмисників. Державний та місцевий бюджети отримали збитки у 3.3 мільйона гривень. Зловживання керівництва підрядної організації підтверджено судово-технічною, судово-економічною, будівельно-технічною експертизами", - наголосили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу. Вирішується питання стосовно обрання до нього міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, колишній військовий прокурор отримав 7 років тюрми за привласнення вилучених під час обшуку грошей.

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