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​Колишній військовий прокурор отримав 7 років тюрми за привласнення вилучених під час обшуку грошей

З квітня по жовтень 2015 року він заволодів речовими доказами на суму $38,8 тис. і 60,5 тис. грн.

​Колишній військовий прокурор отримав 7 років тюрми за привласнення вилучених під час обшуку грошей
Архівне фото
Фото: Цензор

Експрацівника військової прокуратури Дарницького гарнізону засуджено до 7 років ув’язнення за заволодіння грошей, що були вилучені як речові докази.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що колишнього прокурора визнали винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Дарницький райсуд міста Києва призначив йому покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

Прокурори довели, що обвинувачуваний, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою командира однієї з військових частин, з квітня по жовтень 2015 року заволодів речовими доказами – грошовими коштами в розмірі 38,8 тис. доларів США та 60,5 тис. грн, вилученими під час обшуку, та розпорядився ними на власний розсуд.

Нагадаємо, минулого року двоє поліцейських привласнили і продали металеві труби вагою 19 тонн, що були речовими доказами.

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