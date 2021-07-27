Turkish Airlines збільшує частоту польотів в Україну

Кількість рейсів до Києва збільшиться з 18 до 21 на тиждень

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines на початку серпня збільшить частоту польотів відразу в п'ять міст України: до Києва, Харкова, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Про це повідомляє галузевий портал avianews.com.

Кількість рейсів до Києва збільшиться з 18 до 21 на тиждень. Чотири з них виконуватиме сучасний широкофюзеляжний літак підвищеної місткості Boeing 787-9 Dreamliner. За один переліт він може доставити відразу 300 пасажирів в салонах економ і бізнес-класу. Всі крісла оснащені екранами розважальної системи. У польоті можна вийти в інтернет за допомогою Wi-Fi.

Аналогічне збільшення частоти, з 18 до 21 рейси на тиждень, відбудеться на маршруті Одеса-Стамбул.

З Стамбула до Львова Turkish Airlines почне літати 10 раз в тиждень замість восьми.

На маршрутах Стамбул-Харків і Стамбул-Запоріжжя частота рейсів збільшиться з п'яти до семи в тиждень.

При цьому на лінії до Харкова Turkish Airlines вже задіяла нові середньомагістральні авіалайнери Boeing 737 MAX, які оснащені новими салонами економ і бізнес-класу. Ці літаки повернули до польотів після проведення необхідного обслуговування.

На інших маршрутах частота рейсів залишиться колишньою. Turkish Airlines продовжить літати п'ять разів на тиждень між Херсоном і Стамбулом. На лініях Київ-Анкара і Київ-Даламан, яке обслуговує лоу-кост-підрозділ AnadoluJet, частота складе сім і три рейси на тиждень відповідно.

Нагадаємо, що кількість українських туристів у Туреччині цьогоріч зросла у 6 разів.