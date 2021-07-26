Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали

Він стверджує, що факт ухилення від сплати податків не встановлено.

Син Віктора Януковича Олександр, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків на 40 млн гривень, написав листа генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали.

Текст листа опублікував у Фейсбуці прессекретар Юрій Кірасир.

Олександр Янукович стверджує, що за 7 років його жодного разу не допитали у цій справі, а сам факт ухилення від сплати податків не встановлено, оскільки не проводилася відповідна експертиза.

Янукович-молодший вимагає від Венедиктової особисто розглянути всі його скарги і чекає офіційної відповіді. Він заявив, що готовий бути допитаний у цій справі і наполягає на негайному її закритті або передачі до суду.

Кірасир також зазначив, що копії листа направили президенту Володимиру Зеленському, спікеру парламенту Дмитрові Разумкову та омбудсману Людмилі Денисовій.