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Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали

Він стверджує, що факт ухилення від сплати податків не встановлено.

Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Фото: vidomosti-ua.com

Син Віктора Януковича Олександр, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків на 40 млн гривень, написав листа генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали.

Текст листа опублікував у Фейсбуці прессекретар Юрій Кірасир.

Олександр Янукович стверджує, що за 7 років його жодного разу не допитали у цій справі, а сам факт ухилення від сплати податків не встановлено, оскільки не проводилася відповідна експертиза.

Янукович-молодший вимагає від Венедиктової особисто розглянути всі його скарги і чекає офіційної відповіді. Він заявив, що готовий бути допитаний у цій справі і наполягає на негайному її закритті або передачі до суду.

Кірасир також зазначив, що копії листа направили президенту Володимиру Зеленському, спікеру парламенту Дмитрові Разумкову та омбудсману Людмилі Денисовій.

Нагадаємо, у 2018 році Олександр Янукович програв суд проти Нацбанку на 1,6 млрд гривень.

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