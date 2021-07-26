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Поліцейського з Малина судитимуть за катування

Правоохоронцю закидають побиття підозрюваного в угоні.

Поліцейського з Малина судитимуть за катування
Фото: nikvesti.com

Офіс генерального прокурора передав до суду гучну справу про катування двох юнаків в селі біля Малина. Головний підозрюваний - співробітник патрульної поліції.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

"У січні цього року поблизу м. Малин, група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до вчинення угону автомобіля одного з нападників. Вони спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах. До них приєднався патрульний поліцейський, який прибув на місце події, однак замість допомоги постраждалим, він вибіг з автомобіля, раптово дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з чоловіків. Вимагаючи отримання відомостей щодо угону автомобіля, поліцейський спустив гачок пістолету, після чого вдарив потерпілого рукояткою по голові", - йдеться в повідомленні.

Поліцейському та ще двом цивільним особам інкримінували ч. 2 ст. 127 КК України (катування), а ще одному поліцейському, який був свідком катування, але сказав слідчому, що не бачив неправомірних дій напарника, - ч.1 ст. 384 (введення слідства в оману)

Справу вело Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що ця справа набула значного резонансу, оскільки одним із постраждалих виявився родичем секретаря посольства України в Великобританії. Після посту дипломата в фейсбуці поліція призначила службове розслідування, а начальника поліції Малина звільнили з посади.

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