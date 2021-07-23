Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо декларування чиновниками подвійного громадянства

Чиновників зобов'яжуть декларувати відсутність іноземного громадянства та документів, які дають право на постійне проживання на території інших країн.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке зобов’язує чиновників у своїх електронних деклараціях вказувати інформацію про відсутність подвійного громадянства.

Відповідний указ №305/2021 від 16 липня "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства" оприлюднений на сайті глави держави.

Документ пропонує підпункт 2 пункту 1 рішення РНБО від 26 лютого доповнити підпунктом "й" такого змісту: “Запровадити у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які в установленому порядку подають особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави".

Також Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проектів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

Контроль за виконанням відповідного рішення РНБО покладено на Секретаря Ради Олексія Данілова.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше цього місяця Володимир Зеленський пообіцяв очистити Верховну Раду від депутатів з подвійним громадянством.