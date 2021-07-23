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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо декларування чиновниками подвійного громадянства

Чиновників зобов'яжуть декларувати відсутність іноземного громадянства та документів, які дають право на постійне проживання на території інших країн.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо декларування чиновниками подвійного громадянства
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке зобов’язує чиновників у своїх електронних деклараціях вказувати інформацію про відсутність подвійного громадянства.

Відповідний указ №305/2021 від 16 липня "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства" оприлюднений на сайті глави держави.

Документ пропонує підпункт 2 пункту 1 рішення РНБО від 26 лютого доповнити підпунктом "й" такого змісту: “Запровадити у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які в установленому порядку подають особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави".

Також Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проектів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

Контроль за виконанням відповідного рішення РНБО покладено на Секретаря Ради Олексія Данілова.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше цього місяця Володимир Зеленський пообіцяв очистити Верховну Раду від депутатів з подвійним громадянством.

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