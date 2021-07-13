Зеленський пообіцяв очистити Раду від депутатів з подвійним громадянством

"Ми над цим дуже сильно працюємо і це питання ми вирішимо".

Президент Володимир Зеленський пообіцяв очистити Верховну Раду від депутатів з подвійним громадянством.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

"У нас були в українському парламенті представники Російської Федерації, це не секрет. Але ми робимо все, щоб в українському парламенті були громадяни України. Я знаю, що у деяких громадян України в парламенті залишились інші громадянства. Це не питання сьогоднішнього форуму, але повірте, ми над цим також дуже сильно працюємо і це питання ми вирішимо. Якщо вони громадяни України, вони повинні бути громадянами України, а не громадянами кількох країн і власниками кількох паспортів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів та СБУ провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Наслідком такого аналізу має стати заборона на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особами з іноземним паспортом.