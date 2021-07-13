Рада вийде з літніх канікул 7 вересня

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 13 липня, затвердила календарний план наступної, шостої сесії дев'ятого скликання. Нинішня, п'ята сесія закінчується на цьому тижні.

Згідно з постановою №5720, яку підтримали 340 депутатів, шоста сесія почнеться 7 вересня 2021 року, а закінчиться - 21 січня 2022 року.

Вона передбачає 10 пленарних тижнів, шість тижнів на роботу в комітетах і комісіях, чотири тижні на роботу з виборцями.

Календарний план шостої сесії враховує графік проведення чергових сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи (27 вересня - 1 жовтня; 24 - 28 січня), святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят.

Нагадаємо, що п'яту сесію закриють 16 липня.

За словами першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука, під час літніх канікул Верховна Рада збереться на урочисте засідання до Дня Незалежності України 24 серпня. Крім того, може бути ще одна позачергова сесія, якщо потрібно буде ухвалити якісь важливі питання.