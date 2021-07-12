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В Раді не виключають, що парламент влітку збереться на позачергову сесію

Тиждень 12-16 липня є останнім пленарним у п'ятій сесії.

В Раді не виключають, що парламент влітку збереться на позачергову сесію
Фото: Макс Требухов

У Верховній Раді не виключають, що між сесіями зберуться у позачерговому порядку. Про це під час засідання погоджувальної ради повідомив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Зараз крайній пленарний тиждень, але ми свідомі, що нас буде очікувати як мінімум урочисте засідання 24 серпня, і, можливо, ще одна позачергова сесія, присвячена тим чи іншим важливим питанням", - зазначив він, не вказавши, яким саме. 

Тиждень 12-16 липня є останнім пленарним у п'ятій сесії. Завтра за ініціативою президента відбудеться позачергове пленарне засідання. За даними джерел LB.ua, цього тижня готується друге позачергове, і не виключено, що третє відбудеться наступного, "комітетського" тижня.

Нагадаємо, що у червні спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що Рада до кінця сесії розгляне президентський законопроєкт про олігархів (5599). Однак поки що нардепи встигли заслухати його тільки в першому читанні, 1 липня, на позачерговому засідання. 

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