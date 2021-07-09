В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
ГоловнаПолітика

Єрмак і Нуланд обговорили виконання реформ Україною

Керівник ОПУ та заступник Держсекретаря США провели телефонну розмову.

Єрмак і Нуланд обговорили виконання реформ Україною
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили в телефонній розмові прогрес у виконанні Україною реформ.

Про це повідомив новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

"Обговорили прогрес, якого досягла Україна за останні два тижні. Це стосується документів про ВККС, ВРП, закон про корпоративне управління, закон про СБУ. Зрозуміло, що ці документи перебувають на різних стадіях ухвалення, але вони є, і робота над ними триває. Співрозмовники зачепили також ситуацію в "Нафтогазі", - заявив Никифоров на брифінгу для ЗМІ.

Також, за словами Никифорова, "співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі".

"Було висловлено занепокоєння тим, що відбувається там зараз", - зазначив він.

Крім того, Єрмак і Нуланд обговорили "деякі питання безпеки, пов'язані з російськими військовими навчаннями "Захід-2021".

Як раніше повідомляли в ОПУ, 24 червня Єрмак обговорив із Нуланд деталі візиту Зеленського до США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також