Єрмак і Нуланд обговорили виконання реформ Україною

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили в телефонній розмові прогрес у виконанні Україною реформ.

Про це повідомив новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

"Обговорили прогрес, якого досягла Україна за останні два тижні. Це стосується документів про ВККС, ВРП, закон про корпоративне управління, закон про СБУ. Зрозуміло, що ці документи перебувають на різних стадіях ухвалення, але вони є, і робота над ними триває. Співрозмовники зачепили також ситуацію в "Нафтогазі", - заявив Никифоров на брифінгу для ЗМІ.

Також, за словами Никифорова, "співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі".

"Було висловлено занепокоєння тим, що відбувається там зараз", - зазначив він.

Крім того, Єрмак і Нуланд обговорили "деякі питання безпеки, пов'язані з російськими військовими навчаннями "Захід-2021".

Як раніше повідомляли в ОПУ, 24 червня Єрмак обговорив із Нуланд деталі візиту Зеленського до США.