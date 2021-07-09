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Павловський: те, що "Ленінська кузня" не спроможна робити кораблі, – це абсурд

Генерал запевнив, що завод "Кузня на Рибальському" – єдине підприємство в Україні, яке спроможне виготовляти військові кораблі.

Павловський: те, що "Ленінська кузня" не спроможна робити кораблі, – це абсурд
Ігор Павловський

Генерал-лейтенант Ігор Павловський вважає, що справа, порушеня проти нього, замовлена "з метою дискредитації генералів Збройних сил України". Про це він заявив під час виступу в судовому засіданні.

"У 2014 році під час мобілізації у нас на складах було 462 черевики з високим берцем, 1200 т керосину для всієї авіації України, 36 тис. т дизельного пального і 8,5 тис. т автобензину. На складі 200 шоломів кевларових, 200 бронежилетів. І починаючи з 2014 і 2015 року – я пишаюся тим, що на сьогодні Україна з тих 462 черевиків дійшла до високоточної зброї, крилатих ракет, модернізації літаків, модернізації вертольотів. В цілому переоснащення армії та в цілому спроможностей, які визначаються за озброєннями і військовою технікою", – наголосив Павловський.

Він, як відомо, на посаді заступника міністра оборони Павловський займався постачанням ЗСУ після початку російської агресії.

"Я вісім разів об'їхав передній край. Тих, хто мене звинувачує, біля себе я не бачив. Як той, хто біля мене не був, сьогодні сміє втоптувати в багнюку генеральські погони, честь, совість? Дві війни за печами і 38 років вислуги", – заявив бойовий генерал.

Він зазначив: "Те, що пишуть в підозрі – це повний абсурд, я її не зрозумів, тому великим шрифтом я на ній написав "З підозрою не згоден". Абсурд. Говорити про те, що "Ленінська кузня" не спроможна робити кораблі, – це абсурд, який заносять в суд, не підтверджуючи ніякими документами".

Павловський запевнив, що завод "Кузня на Рибальському" – єдине підприємство в Україні, яке спроможне виготовляти військові кораблі. А всі контракти укладались відповідно до чинного законодавства і з усіма передбаченими процедурами.

"А тепер скажіть, за що ця підозра? Навіщо це зроблено? Це замовлення для того, щоб дискредитувати генералів Збройних сил України, щоб дискредитувати офіцерів ЗСУ", – переконаний він.

Нагадаємо, Ігор Павловський служив у першому миротворчому батальйоні України з місією у Сараєво. У 2014 році очолював оборону Маріуполя. Далі обіймав посаду заступника міністра оборони. Країна-агресор Росія порушила проти генерала Павловського кілька кримінальних справ.

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