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Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок

Зеленський переформатував гуманітарний напрямок роботи ОП.

Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Президент України Володимир Зеленський змінив керівника Апарату Офісу Президента. Замість Олексія Дніпрова на цю посаду призначено Марію Вітушок.

Відповідні укази президента від 9 липня оприлюднено на сайті глави держави.

"Керівником Апарату Офісу Президента України призначено Марію Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном та значний досвід роботи в державній системі України, зокрема, на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті Міністрів, Адміністрації Президента", - повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, з метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу Президента України, відповідальним за цей напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти.

Юрія Костюка, який працював заступником керівника Офісу Президента України, призначено радником Президента України, він "сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів". Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів глави держави.

Як повідомляли,  президент Володимир Зеленський призначив нового речника. Ним став тележурналіст Сергій Никифоров.

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