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Зеленський замінив очільника Івано-Франківської ОДА

Президент вручив новій очільниці Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

Зеленський замінив очільника Івано-Франківської ОДА
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та призначив на його місце Світлану Онищук. 

Відповідні укази №280/2021 та № 281/2021 та оприлюднені на сайті голови держави.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив новій очільниці Івано-Франківської ОДА службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини", – сказав Зеленський.

Світлана Онищук є заступницею глави Івано-Франківської ОДА два роки. Кар'єру починала як юридичний консультант приватної агрофірми "Кобзар", працювала викладачем, радником патронатної служби глави Коломийської РДА, начальником відділу аналітичного забезпечення та взаємодії з громадскістю та ЗМІ в Нацагенстві України з питань держслуби. З 2019 року - заступниця глави ОДА. 

Андрій Бойчук був призначений очільником Івано-Франківської ОДА у грудні 2020 року. Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківськ.

У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз».

У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Бойчук – засновник благодійного фонду "Центр волонтерських ініціатив".

Нагадаємо, 7 липня Кабінет міністрів на засіданні погодив звільнення глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука. Міністри також заслухали кандидатку на цю посаду Світлану Онищук, яка нині займає посаду заступниці глави цієї ОДА. 

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