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Шмигаль підтвердив бажання України отримати членство в ЄС протягом 10 років

Європейський Союз вже став головним торговим партнером України.

Шмигаль підтвердив бажання України отримати членство в ЄС протягом 10 років
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу якомога швидше. Він розраховує, що це станеться через 5-10 років.

Про це глава уряду сказав у інтерв'ю литовському виданню LRT (український переклад є на сайті Кабміну).

"Україна прагне вступити до ЄС та НАТО у найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5-10 років. Важливим питанням щодо європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати. Звісно, що питання щодо вступу України до ЄС залежить не лише від нас, а й від 27 інших країн", - сказав він, відповідаючи на питання, коли Україна може розпочати процес вступу до ЄС.

Шмигаль сказав, що наразі однією з головних цілей України є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС.

"Європейський Союз вже став нашим головним торговим партнером. За п’ять років експорт українських товарів до Європейського Союзу зріс на 60% і цього року, як очікується, він досягне 20 млрд євро. Нині ми прагнемо до подальшої лібералізації торгівлі з ЄС, одним із головних наших пріоритетів в останній рік стала підготовка до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію. Також продовжуємо працювати в контексті інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки Європейського Союзу, працюємо над підписанням "промислового", "авіаційного" та "митного" безвізів", - сказав він.

Нагадаємо, у 2019 році міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в Євросоюз можливий у кращому разі в 2035 році.

Колишній президент Петро Порошенко говорив, що переговори про вступ можуть початися у 2023 році. Член Євросоюзу Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

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